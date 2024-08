Kingdom Come: Deliverance II bekrefter utvidet gameplay-avsløring på Gamescom

HQ

Kingdom Come: Deliverance II er på vei. Det ekspansive RPG ser ut til å fordype oss nok en gang i middelalderens Böhmen, og om bare noen få korte uker får vi en utvidet titt på spillingen av Kingdom Come: Deliverance II, sammen med en trailer på Gamescom åpningskveld live.

20 minutter med gameplay vil bli vist frem, og morgenen etter vil du kunne sjekke ut vår forhåndsvisning av spillet. Fra 21. til 25. august vil du også kunne spille spillet selv, hvis du har vært så heldig å være til stede på Gamescom i år.

Kingdom Come: Deliverance II er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.