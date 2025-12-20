Kingdom Come: Deliverance II cinematic director forklarer hvordan du gjør det mulig å ikke hoppe over mellomsekvenser

HQ

Oppmerksomhetsperioden er kort i dag, men spill som tvinger spillerne til å sitte gjennom hvert sekund av mellomsekvensene uten mulighet til å hoppe over dem, skaper ofte frustrasjon. Det er en balansegang å skape meningsfulle story beats som opprettholder investeringen uten å tvinge spillerne til å se på. I stedet, som Petr Pakar - filmregissør hos Warhorse Studios - forteller oss, er det noen få viktige måter å gjøre mellomsekvenser engasjerende for spillerne på, og gjøre dem umulige å hoppe over selv om du har en hopp over-knapp.

"Vel, vitsen eller poenget er å gjøre dem så underholdende som mulig. Så spilleren faktisk ikke ønsker å hoppe over mellomsekvensen. Det er en godbit for dem," forklarer Pakar. "Så filosofien vår er å gjøre dem så hyggelige, morsomme, underholdende og spennende som mulig."

Man skulle kanskje tro at mellomsekvenser bør være så korte som mulig for å holde på spillerens interesse, men Pakar tror ikke det er tilfelle. "Noen av mellomsekvensene våre er ganske lange, men vi har jobbet veldig hardt for at de ikke skal være kjedelige. Jeg mener, hvis dialogen er veldig raffinert og det alltid skjer noe, kan den være lang og underholdende på samme tid," sier Pakar. "Vi liker faktisk lange bilder og stemningsfulle bilder og lange filmsekvenser og meningsfulle samtaler. Så ikke nødvendigvis kort, men det må likevel være effektivt."

Hvis du vil sette deg litt mer inn i den tekniske siden av saken, og finne ut mer om Kingdom Come: Deliverance IIs mellomsekvenser spesielt, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: