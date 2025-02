Kingdom Come: Deliverance II er allerede nær to millioner solgte enheter, og Embracer ser ut til å gjenvinne troen på seg selv

HQ

I dag slapp Embracer Group, det svenske holdingselskapet som er ansvarlig for utgivere som Plaion og studioer som Warhorse, sin økonomiske rapport for tredje kvartal i inneværende regnskapsår, der det ser ut til at selskapet ser en positiv balanse etter noen vanskelige år der salg av eiendeler, studioer og negative rapporter har ført veien.

Men slik er det ikke i dag, da den vellykkede lanseringen av Kingdom Come: Deliverance II ser ut til å gi selskapets ledere optimisme. I rapporten skriver de at spillet allerede er nær ved å nå to millioner solgte eksemplarer, og at denne suksessen er en påminnelse om at de vet hvordan man lager gode spill.

Embracer Group har for tiden 10 AAA-spill under utvikling, hvorav åtte er fra deres egne studioer. De har også informert om at hvis noen av dem trenger ekstra tid til å finpusse før utgivelse, vil de innvilge det, basert på hva de har sett med Dead Island 2 eller nevnte KCD2.

Hva synes du om suksessen til Kingdom Come: Deliverance 2, og tror du det vil være et vendepunkt i Embracers utviklings- og utgivelsesstrategi?