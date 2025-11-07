Kingdom Come: Deliverance II er for øyeblikket gratis å spille

HQ

Er du klar for litt middelaldersk galskap? Da er vi glade for å kunne kunngjøre at det utsøkte Kingdom Come: Deliverance II er helt gratis å spille frem til 10. november. Og hvis du bestemmer deg for å kjøpe det, kan du gjøre det med 40 % rabatt. Tidligere i år roste vi spillet i vår anmeldelse og skrev at "verden er laget for å bli utforsket. Hver eneste scene er et bilde verdig, og det er vanskelig å ikke la seg rive med av alt arbeidet Warhorse Studios har lagt ned i skapelsen."

Siden den gang har Warhorse også rukket å gi ut to utvidelser - Brushes with Death og Legacy of the Forge. Den tredje og antatt siste utvidelsen, med tittelen Mysteria Ecclesiae, skal lanseres før utgangen av året. Så hvis du av en eller annen grunn har gått glipp av denne middelaldrende perlen av et spill, så er det nå det perfekte tidspunktet å unne deg selv.

Skal du spille Kingdom Come: Deliverance II denne helgen?