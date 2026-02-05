Kingdom Come: Deliverance II fikk spillerne Henry til å spise nesten 50 millioner epler

HQ

Kingdom Come: Deliverance II er allerede et år gammel. Tiden er en grusom herre, men i løpet av dette året får vi ta en titt på noen av de merkelige og fantastiske tingene spillerne har funnet på i løpet av tiden med Henry på eventyr i Bohemia.

I et nytt innlegg fra Warhorse Studios ser vi at som Henry-spillere klarte å drepe 452,8 millioner mennesker, og skåne 97,5 millioner. Det viser hvor hensynsløse dere er. 5,4 millioner fiender ble drept mens de var fulle, og 1,6 milliarder perfekte blokker har blitt utført.

Hvis vi ser bort fra spørsmål om liv og død, ser vi at spillerne har reist 667 millioner kilometer gjennom Böhmen (noe som er nok til å reise 26 786 ganger rundt jorda vår). På denne reisen brygget Henry 69,7 millioner eliksirer og konsumerte hele 48,8 millioner epler. Omtrent like mye som et lite land i løpet av et år.

Avslutningsvis kan du også delta i en konkurranse på Warhorse sine sosiale medier. Ved å dele favorittøyeblikkene dine fra et av spillene får du sjansen til å vinne Sir Radzigs sverd eller Jan Žižkas kølle (i replikaform), eller tegneserien Untold Stories og en bordkalender.