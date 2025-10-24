Kingdom Come: Deliverance II kunngjør den siste historieutvidelsen Mysteria Ecclesiae

HQ

Kingdom Come: Deliverance II Den tredje og siste historieutvidelsen Mysteria Ecclesiae er klar. I det nye oppdraget reiser Henry til det splitter nye Sedletz-klosteret, hvor han skal prøve å finne kilden til en dødelig sykdom som truer med å feie over landet.

I Mysteria Ecclesiae skal du være assistent for Sigismund Albicus, en berømt helbreder som har forbindelser til kong Wenceslas. Det er flere fraksjoner på spill, hver med sitt eget motiv, og en sykdom som må stoppes. Du spiller rollen som helbreder og detektiv i denne historieutvidelsen.

Mysteria Ecclesiae kommer med et nytt sted, nye oppdrag, antrekk, våpen, potions og bøker, og alt dette kan vi sjekke ut når DLC-en lanseres 11. november. For Gold- og Deluxe Edition-eiere passer den rett inn i biblioteket ditt, men koster £ 11,49 for alle som ønsker å kjøpe DLC separat.