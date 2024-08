Kingdom Come: Deliverance II lanseres 11. februar 2025

HQ

Kingdom Come: Deliverance II Warhorse Studios har satt utgivelsesdatoen, og mens fansen hadde håpet at det skulle lanseres en gang i år, ser det ut til at Warhorse Studios trenger litt mer tid til å gjøre det kommende RPG så polert som mulig.

I en video lagt ut på utviklerens Twitter / X-konto får vi nyheten om utgivelsesdatoen, og en påminnelse om at vi får se et dypdykk i spillingen på Gamescom, samt en titt på den flotte Collector's Edition.

Vi er ikke sikre på hva Collector's Edition inneholder ennå, men vi kommer til å holde utkikk etter oppdateringer som Warhorse ønsker å gi oss for å gjøre ventetiden på Kingdom Come: Deliverance II litt kortere.