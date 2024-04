Kingdom Come: Deliverance II ser fantastisk ut i annonseringstrailer

Som vi fikk bekreftet i forrige uke, da utvikleren Warhorse Studios avslørte at de hadde til hensikt å annonsere et nytt spill i dag, har vi nettopp fått vår første titt på Kingdom Come: Deliverance II.

Middelalderoppfølgeren kommer i år, ikke bare til PC, men også til PS5 og Xbox Series X/S-konsollene, og selv om du kan lære mye, mye mer om spillet ved å lese forhåndsomtalen vår kan du også finne annonseringstraileren for spillet nedenfor.

Den gir et komplekst og bredt innblikk i en virkelig slående verden, som ser mye rikere, farligere og mer actionfylt ut enn den vi forelsket oss i i det opprinnelige spillet. Husk å fortelle oss hva du synes om Kingdom Come: Deliverance II i kommentarfeltet.