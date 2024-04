Kingdom Come: Deliverance-skaperne skal avsløre nytt spill på torsdag

HQ

Det er faktisk over seks år siden tsjekkiske Warhorse Studios ga ut Kingdom Come: Deliverance, en middelaldersimulator der utviklerne forsøkte å gi en best mulig fremstilling av middelalderen.

Ved lanseringen førte dette til en del kritikk om at spillet rett og slett ikke var særlig inkluderende, men utviklerne sto på sitt og hevdet at den europeiske middelalderen ikke var særlig inkluderende. Til slutt ble spillet en enorm suksess med over seks millioner solgte eksemplarer.

Men bortsett fra oppdateringer til Kingdom Come: Deliverance, hva har Warhorse Studios gjort de siste seks årene? Det får vi visstnok svar på 18. april kl. 20.00. Bortsett fra å kunngjøre dette sier utviklerne ingenting, så vi vet ikke om det kommer en oppfølger til Kingdom Come: Deliverance, kanskje en slags spinoff eller en helt ny spillserie.

Hva tror og håper du vi får se?