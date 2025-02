Kingdom Come: Deliverance II solgte én million eksemplarer på mindre enn 24 timer

HQ

Det er ingen tvil om at markedsføringsmaskinen har snurret lenge hos Deep Silver og Warhorse, men vi og nesten alle andre medier som har anmeldt spillet, sier at det er en tidlig kandidat til å bli årets spill. Og publikum har reagert entusiastisk på enspillereventyret i Bohemian Paradise med Henry of Skalice.

Kingdom Come: Deliverance II har, mindre enn 24 timer etter lanseringen, nådd én million solgte eksemplarer. Teamet har feiret med et nytt bilde på sosiale medier og takker alle de som allerede vandrer på stiene i denne spennende gjenskapelsen av middelalderen.

Er du en av den millionen spillere som allerede har kjøpt Kingdom Come: Deliverance II, eller planlegger du å spille det senere?

