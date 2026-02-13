Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-utgave

HQ

Vi har hørt rykter og hvisking om det her og der, men når du leser dette, vet du alt om Kingdom Come: Deliverance's Next-Gen Edition. Denne nye måten å spille Henrys eventyr på tilbyr kanskje ikke en fullstendig overhaling av alt vi har sett før, men det legger til akkurat nok til å gjøre det til den beste måten å spille Kingdom Come: Deliverance på en konsoll.

Med tanke på at originalspillet er åtte år gammelt når du leser dette, er det vanskelig å hevde at det er gammelt nok til å rettferdiggjøre en nyinnspilling eller remaster i samme skala som noe som The Elder Scrolls IV: Oblivion. Warhorse forteller oss det med en gang. Dette er ikke noe stort redesign av systemene, mekanikken eller historien du kjenner og elsker. Det har bare fått et nytt strøk maling, med forbedret grafikk som samsvarer med Ultra PC-konfigurasjonsspesifikasjonene, FSR-oppskalering, høyoppløselige teksturer og opprinnelig 4K-oppløsning, 60 bilder i sekundet og noen andre finesser her og der, for eksempel ekstra taleoverføringer.

Det er verdt å merke seg at denne oppgraderingen er helt gratis for eksisterende eiere av spillet, og hvis du ikke er en av de millioner av spillere som har kastet seg over Henrys første utgivelse, kan du kjøpe Kingdom Come: Deliverance Next-Gen Edition for €29,99 uten DLC-ene og €39,99 for å få Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards og A Woman's Lot inkludert sammen med basisspillet. Det kan være en god del brattere enn spillet når det går opp på et Steam-salg, men det er fortsatt et anstendig tilbud for et flott RPG som gir deg 100+ timer med historie enkelt. Og igjen, oppgraderingen er gratis, så ingenting å klage på der. (Det kan være lurt å dra nytte av det faktum at PS4 Royal Edition for øyeblikket er £ 7 for å nyte den gratis oppgraderingen)

Dette er en annonse:

Det er spesielt tilfelle når grafikken er så merkbart annerledes. Selv sammenlignet med da jeg først spilte spillet på PC-en min for noen år siden, virker det som om Warhorse har lagt til litt ekstra juice for å få Kingdom Come: Deliverance til å poppe. De ekstra detaljene, den forbedrede lyssettingen, skyggene og mye mer gjør at det virker som om det bare har gått et par år mellom det første spillet og oppfølgeren, i stedet for et helt tiår. Kingdom Come: Deliverance II er fortsatt et sprang fremover når det kommer til utseendet, men det kan man også forvente av en oppfølger som kom så sent som i fjor. Med disse forbedringene til det originale spillet, skjønt, hvis du vil ta på deg Henrys saga på PS5 eller Xbox Series X / S, vil du nå få en mye jevnere overgang.

Ytelsesmessig er denne forbedrede versjonen fortsatt solid. Jeg hadde litt nervøsitet da jeg startet på nytt med Henry som våknet i sengen sin i Skalitz, men så snart jeg gikk ut i frisk luft og morgensol, sviktet spillet meg aldri. Jeg hadde ikke tid til å gå gjennom en hel gjennomspilling av Kingdom Come: Deliverance igjen, men med de timene jeg hadde, kan jeg trygt si at jeg aldri fikk noen ytelsesdipp mens jeg kjørte det på min vanlige PS5. Det eneste jeg har å utsette på spillet er at noen visuelle elementer til tider ikke stemmer overens med den skinnende naturen til oppgraderingene deres. Animasjoner er fremdeles litt statiske utenfor store filmøyeblikk, og det er noen få andre biter her og der som minner deg om spillets alder. Når det er sagt, er det ikke nødvendigvis natt og dag å sammenligne utseendet til Kingdom Come: Deliverance på PS4 med den opprinnelige PS5-versjonen - med tanke på at den gamle versjonen fremdeles holder - men det nyere utseendet har den magien som får deg til å føle at du spiller spillet for første gang om igjen.

Jeg skal prøve å avstå fra å snakke så mye om innholdet i spillet i denne anmeldelsen, for ikke bare er det ikke fokuset i Next-Gen-utgaven, men vi har allerede en herlig kritikk av spillet her, hvis du vil lese over tankene våre. Som en som syntes kampene i Kingdom Come: Deliverance II var en massiv oppgradering sammenlignet med det første spillet, må jeg nevne at jeg var en smule skuffet over at det ikke var noen intensjon om å dra disse forbedringene tilbake til originalen. Jeg forstår imidlertid at for alle som elsket kampene i KCD II sammenlignet med KCD, er det fans som ville ha grepet kontrollerne sine med hvite knoker av raseri hvis de hadde blitt tvunget til å bruke de nye måtene å slåss på. Ellers føles det en smule meningsløst å snakke om innholdet i spillet. Hvis du liker Kingdom Come: Deliverance, vil du nesten helt sikkert like denne versjonen. Eller, hvis du ennå ikke har opplevd det, er dette den beste måten å spille Kingdom Come: Deliverance på konsoll på. Enkelt som bare det.

Dette er en annonse:

I en perfekt verden ville jeg ha likt noen ekstra grafiske alternativer som gjør at denne versjonen føles enda nærmere PC-versjonen, for eksempel å kunne slå av den fryktede bevegelsesuskarpheten. Jeg ville også ha elsket alt som fikk dette eventyret til å føles helt nytt uansett om du har spilt før eller ikke, for eksempel noen av de nevnte kampjusteringene. Verden er imidlertid ikke perfekt. Det er heller ikke Warhorse sitt første forsøk på å gjenskape middelalderens Böhmen, men det er vakkert. Det blir enda vakrere av denne Next-Gen-utgaven, som er en fin påminnelse eller fantastisk introduksjon til Henrys debut. Det virker som om vi bare blunket og åtte år gikk, men her håper vi at vi ikke venter ytterligere syv år på neste trinn i Kingdom Come: Deliverance.