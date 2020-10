Kingdom Come: Deliverance på vei til å bli film eller TV-serie

Du ser på Annonser

Tidligere Netflix-sjef, Erik Barmack, har slått seg sammen med Warhorse Studios for å skape en live-action-utgave av deres rollespill som hadde stort fokus på en realistisk tone, Kingdom Come: Deliverance. Det skriver Variety.

Erik Barmack vil være produsent på dette prosjektet, men det er enda ikke bestemt om det skal bli TV-serie eller film. Produksjonsselskapet, Wild Sheep Content, leter for øyeblikket etter en manusforfatter og regissør til prosjektet. Til Variety uttaler produsenten følgende om prosjektet:

"It's especially interesting that video games with heavy narrative, like The Witcher and Kingdom Come: Deliverance, are uniquely adaptable, and local but global all at once."

Tror du en film eller TV-serie av Kingdom Come: Deliverance kan bli en hit?