Kingdom Come: Deliverance remaster kan bli utgitt så tidlig som i februar

Det ser ut til at Kingdom Come: Deliverance kommer tilbake - på en måte. Etter at Kingdom Come: Deliverance 2 fullstendig knuste forventningene med over fire millioner solgte eksemplarer, har interessen for originalen skutt i været.

Ifølge informasjon fra en innsider skal Warhorse snart gi ut en litt oppgradert versjon av det første spillet til PlayStation 5, Xbox Series X/S og Switch 2 - komplett med 4K-teksturer og litt forbedret grafikk.

Kort sagt, det er ikke en teknisk wow-opplevelse, men en slags port av PC-spillet, med litt ekstra glitter og glamour. Og det er neppe feil å gi de med konsoll sjansen til å oppleve det kompromissløse originalspillet. Som etter sigende skal slippes allerede i februar.