nyheter
Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance shadow lanserer nye native PS5- og Xbox Series X/S-utgaver

Kingdom Come: Deliverance får en makeover med den nye Next-Gen Edition.

HQ

På dagen åtte år siden Kingdom Come: Deliverance offisielt ble lansert, har spillet nå fått en oppgradert utgave for dagens generasjonskonsoller. Hvis du har ventet på å starte Henrys episke reise gjennom middelalderens Böhmen til spillet har fått en grafisk oppgradering, har du sjansen nå, for Warhorse Studios har lansert Next-Gen-utgaven av Kingdom Come: Deliverance.

Denne oppgraderingen er ikke en nyinnspilling eller remaster. Du vil ikke finne noen endret gameplay her, og vil i stedet få en visuell oppgradering som bringer spillet opp til de standardene du forventer fra en PC som kjører det på Ultra. 60 bilder i sekundet med 4K-oppløsning, oppgradert belysning, skygger og teksturer; alt er der og får det til å føles som om tiden mellom det første spillet og oppfølgeren ikke er syv år, men to eller tre på det meste.

Hvis du allerede eier PS4- eller Xbox One-versjonene av Kingdom Come: Deliverance, kan du oppgradere til Next-Gen Edition gratis. Ellers kan du kjøpe spillets Standard- eller Royal Edition for å starte eventyrene dine rundt om i det hellige romerske riket, ta opp kampen mot kumanerne og vise selv en liten del av Sigismunds hær hva du er god for.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-utgaveScore

Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-utgave
ANMELDELSE. Skrevet av Alex Hopley

Det er en ny måte å spille starten på Henrys eventyr på, og vi har sjekket ut den lenge ryktede Kingdom Come: Deliverance Next-Gen-oppgraderingen i forkant av den overraskende lanseringen.

Kingdom Come: DeliveranceScore

Kingdom Come: Deliverance
ANMELDELSE. Skrevet av David Selnes

Har du ønsket å oppleve heder og ære i et autentisk 1400-tallets Europa? Vel, Kingdom Come: Deliverance er her for å gi deg nettopp det!



