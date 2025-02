Kingdom Come-studioet vurderer realistisk vikingrollespill som neste prosjekt

HQ

Daniel Vávra, medgrunnlegger av Warhorse og drivkraften bak Kingdom Come: Deliverance, har uttrykt interesse for å utvikle et realistisk rollespill med vikingtema som sitt neste prosjekt. Dette nevnte Vávra på X da han snakket med en fan, hvor han også nevnte at studioet internt er positive til denne ideen. Dette fordi mange av de ansatte setter stor pris på vikingtiden. Også korstogene er noe Vávra er veldig positiv til å basere et spill på. Så vi kan nok forvente oss mange flere spennende, historiske eventyr fra Warhorse i fremtiden. Etter Vavras kommentarer å dømme.

Hva er det neste du håper å se fra Warhorse, et spill basert på vikingene eller korstogene?