Kingdom Hearts har etter hvert blitt en ganske lang og variert serie (både med tanke på innhold og kvalitet...). Noe som likevel har blitt hyllet hele veien er musikken. Da er det forståelig at vi endelig får et spill som fokuserer på nettopp seriens musikk, spesielt når utgiver Square Enix har med Disney-verdener og musikk derfra på laget. Spillet vi snakker om er Kingdom Hearts: Melody of Memory (heretter MoM), som ikke bare har kommet til PlayStation 4 og Xbox One, men representerer seriens debut på Nintendo Switch også. MoM gir oss et tilbakeblikk på så å si hele serien så langt, og lover også å gi en liten pekepinn på veien videre, så da er det bare å ta tak i din nærmeste nøkkel og løpe av sted sammen med vennene dine!

Selv om Kingdom Hearts etter hvert har blitt en ganske lang og fullstappet serie, har selve spillmekanikken holdt seg for det meste innen samme kategori: Action-RPG hvor du løper rundt og angriper mens du samtidig bemanner en liten meny med diverse triks og knep. MoM er ikke enda et spill av denne typen, men det prøver likevel å føles så actionfylt som mulig. MoM er som tidligere nevnt et rytmespill hvor du løper langs kjente baner og verdener fra Kingdom Hearts-serien og må angripe fiender som står i din vei i takt med musikken. Mekanikken er ikke så ulik Guitar Hero, men presentasjonen gjør sitt beste for å selge dette som en Kingdom Hearts-opplevelse, og det mener jeg også spillet klarer! Animasjoner, mekanikker og lyd-design gir deg følelsen av å bekjempe fiender i takt med musikken istedenfor å bare trykke rett knapp til rett tid.

En ting man kanskje reagerer på i MoM er grafikkstilen. Her har vi gått tilbake til modell-kvaliteten til PlayStation 2-æraen istedenfor å omfavne de mye bedre modellene som ble brukt i Kingdom Hearts 3. Dette er nok litt fordi dette spillet tar i bruk mange karakterer fra serien som enda ikke har fått oppdaterte modeller til nåværende generasjons standarder, og det var for mye arbeid å oppdatere alle sammen (lignende problematikk som Game Freak selv møtte på ved lanseringen av Sword og Shield, kanskje?), men en del av meg lurer på om det er for å gjøre det enklere å få spillet til å kjøre på Switch. Enda et punkt i den teoriens favør er at verdenene fra Kingdom Hearts 3 ikke er like godt gjennomført, med klipp fra historiescener istedenfor en gjennomflyging av verdenene som de andre nivåene bruker, samt at verdenene fra KH3 ikke inneholder noen nye fiender. Dette er nok en spiker i kisten for de som vil ha KH3 på Switch, men jeg har fortsatt håp for kolleksjonene av de eldre spillene! Det skal også nevnes at noen karakterers design fra KH3 her har fått en "lavkvalitets"-versjon for å passe inn med PlayStation 2-stilen til resten av spillet, som er litt surrealistisk og morsomt.

MoM er definitivt et spill for eksisterende fans av serien, og det sier jeg ikke bare fordi historien er lang og komplisert. Jeg synes faktisk måten MoM oppsummerer serien så langt på er god nok til at selv de som kun har spilt ett eller to av spillene i serien kan henge i hvert fall litt med i svingene. Grunnen til at jeg mener at MoM er for fans og ikke for nykommere er at rytmemekanikken baserer seg sterkt på melodiene i sangene, istedenfor rytmiske modeller. Dette betyr at selv om du har god rytmesans er det vanskelig å treffe til rett tid hvis ikke du kjenner sangen godt. Litt av problemet her er at måten spillet kommuniserer rytme på noen ganger virker uklar, og det er ikke alltid enkelt å vite hvilken del av takten spillet ønsker at du skal angripe på, spesielt hvis sangen er ukjent. Heldigvis er sangene for det meste bygd opp slik at deler repeteres to-tre ganger, så i løpet av en sang lærer man seg dens gang, men dette blir fort frustrerende hvis ALLE sangene er ukjente for deg.

Jeg er også litt skuffet over musikken i seg selv. Ikke at den er dårlig komponert, for det synes jeg absolutt ikke, men presentasjonen kunne definitivt vært bedre. Her har utviklerne valgt å bruke de gamle versjonene av sangene istedenfor de nyinnspilte og penere versjonene fra nyutgivelsene, som er skuffende. Det er også litt distraherende at de aller fleste sangene ikke slutter ordentlig når nivået er over, men heller bare fader litt kleint ned. Det var flere ganger jeg enkelt kunne sett for meg en fin, enkel slutt hvor sporet istedenfor bare loopet til begynnelsen. Det er forståelig med tanke på mengden arbeid, men det fikk også spillet til å føles som et lavbudsjettsspill, og det er kjipt.

Det er også kjipt at spillet ikke gir deg alle mulighetene man gjerne ser for seg. I MoM får man spille som fire forskjellige tremannsgrupper fra Kingdom Hearts-serien, men man får ikke mikse og trikse med oppsettet som man vil utover det. Jeg synes dette spillet hadde vært en ypperlig mulighet til å få utdelt de fleste heltene i serien så langt og sette sammen sitt eget lag. Det er heller ikke noen mulighet for å lage noen form for spillelister, som hadde vært en artig måte å spille på. Spillet har derimot flere artige moduser, med online og lokal multiplayer samt flere måter å spille sanger igjen og igjen på, så det er definitivt fordypningsmuligheter for de som vil her!

Jeg nevnte i starten av anmeldelsen at dette spillet lovte å gi hint om veien videre for Kingdom Hearts-serien, og... det skal definitivt beskrives som hint, ikke mer. De siste nivåene i spillet er riktig nok en ny del av historien, men hvis du kun vil ha dette spillet for historien, og ikke har noen interesse for gameplayet, ville jeg heller ha sett historien på YouTube.

MoM er kanskje ikke det første man forventer når man tenker på Kingdom Hearts-serien, men for meg, en stor fan, falt dette virkelig i smak! Spillet viser frem mange av seriens beste sider, altså presentasjonen i alle sine former, og klarer samtidig å oppsummere historien på en relativt uforvirrende måte for de som har litt kjennskap til serien. Dette blir nok spillet jeg kommer til å fyre opp når jeg trenger en håndfull Kingdom Hearts-magi, samtidig som lovnaden om multiplayer og highs core-jakting også trekker meg tilbake! Etter storspillet Kingdom Hearts 3 var dette definitivt rette vei å gå med serien, selv om jeg skulle ønske det var litt mer arbeid lagt inn i enkelte elementer.