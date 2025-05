Kingdom Hearts Missing Link har blitt kansellert

HQ

Square Enix Kingdom Hearts IV har tatt beslutningen om å avbryte og avslutte utviklingen av sitt mobile actionspill Kingdom Hearts Missing Link. Prosjektet har vært i produksjon i noen år, med kunngjøringen tilbake i 2022, men skaperen har kommet til den konklusjonen at det ikke vil være i stand til å tilby en opplevelse som vil være tilfredsstillende for fansen i det lange løp, derav kanselleringen.

Den offisielle uttalelsen om saken legger til: "Selv om vi har jobbet hardt med å utvikle og justere spillet i håp om at mange spillere skulle få glede av det, har vi kommet frem til at det vil være vanskelig for oss å tilby en tjeneste som spillerne vil finne tilfredsstillende over en lengre periode, noe som har ført til beslutningen om å avbryte utviklingen."

Det Square Enix har benyttet anledningen til å uttrykke, er at arbeidet med Kingdom Hearts IV, og serien som helhet, fortsatt er godt i gang. Det nevnes til og med at vi bør holde utkikk etter fremtidige oppdateringer.