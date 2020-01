Kingdom Hearts: Project Xehanort avduket for iOS og Android

I går kunne Tetsuya Nomura kunngjøre at et nytt Kingdom Hearts var nærmere enn vi trodde, og i dag kom annonseringen de fleste vel forventet.

Det viser seg at det nye spillet er et mobilspill foreløpig kjent som Kingdom Hearts: Project Xehanort. Dette er uansett som du nok forstår bare et kodenavn, og du kan være med på å gjette hva spillet egentlig heter på Twitter. Undertittelen skal bestå av to ord med åtte bokstaver totalt, så det er bare å spekulere mens du venter på mer informasjon.

For foreløpig nøyer Square Enix seg med å si at spillet selvsagt vil fokusere på Xehanort, og med spørsmålet "Why did he become the seeker of darkness?" på spillets nettside virker det jo ganske klart at vi vil få vite mer om opphavet hans.