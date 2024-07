HQ

I morges fikk vi vite at Kingdom of the Planet of the Apes skal slippes på Hulu neste uke. Kjekk for landene som har tilgang til det, men hva med oss andre? Gledelig nok trenger vi ikke å være misunnelige.

For i en pressemelding bekreftes det at Kingdom of the Planet of the Apes også blir tilgjengelig på Disney+ den 2. august, så da vet undertegnede hva jeg skal slappe av med fredag neste uke.