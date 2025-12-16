Kingdome Come: Deliverance II-utvikler adresserer potensiell Switch 2-lansering

HQ

Selv om det kanskje gikk glipp av noen viktige priser på The Game Awards, er Kingdom Come: Deliverance II for mange fortsatt et av årets beste spill. Nintendo Switch 2-eiere har ennå ikke hatt sjansen til å oppleve Bohemia i oppfølgeren, men på DevGAMM spurte vi spillets filmregissør om vi kunne se KCD II komme til en ny plattform snart.

"Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror vi allerede har levert den første på Switch, og mottakelsen var god," sa Petr Pakar i vårt siste intervju, da vi spurte hvordan hans filmscener vil se ut på Nintendo Switch 2. "Jeg kan bare forestille meg at de også vil bli bra. Jeg mener, jeg synes de er veldig godt optimalisert."

Så det er ikke en benektelse av at spillet lanseres på en ny plattform. Pakar dvelte ikke lenge ved Nintendo Switch 2-utgivelsen av Kingdom Come: Deliverance II, men det ser ikke ut til å være et latterlig konsept i det hele tatt. For mer informasjon om Kingdom Come: Deliverance II, dets cutscenes, og mer, sjekk ut hele intervjuet nedenfor :