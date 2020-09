Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Du ser på Annonser

38 Studios' Kingdoms of Amalur: Reckoning fra 2012 er et av mine alle tiders yndlingsspill. Historien, kampsystemet og dets overordnede stil står i min hukommelse sterkere enn bare et spill - det var en opplevelse, hvis minner har forblitt hos meg gjennom årene. I mine øyne er det på nivå med Suikoden 2 på PS1, Goldeneye på N64 eller Halo på den originale Xbox. Da jeg første gang spilte disse spillene kunne jeg merke at det var noe helt spesielt, og den samme følelsen ga Kingdoms of Amalur meg i 2012.

Det er litt interessant at jeg nevner Goldeneye, for da det i sin tid ble utgitt var det et overveldende spill, som holdt oppmerksomheten min som gissel i utallige timer. Men, en remaster av spillet i dag ville, utover bølger av nostalgi, også fremkalle frustrasjoner, da både kontrollene og presentasjonen begynner å bli ganske utdatert. Det er den følelsen jeg sitter igjen med Kingdoms of Amalur: ReReckoning.

Hvis du ikke kjenner historien bak Kingdoms of Amalur, og hvordan det ble utviklet, så er den verdt å sette seg inn i. Det var lidenskapsprosjektet til den tidligere baseballstjernen Curt Schilling, som skapte 38 Studios i 2006 og hyret inn bestsellerforfatteren RA Salvatore til å skape et fantasiunivers, Todd Macfarlane (skaperen av Venom) til å jobbe med den visuelle stilen, og Ken Rolson, som hadde jobbet i mange år på The Elder Scrolls-serien som Lead Designer. Sammen skapte dette drømmeteamet et av de mest undervurderte rollespillene den forrige konsollgenerasjonen, som fikk anerkjennelse over tid.

Jeg tenker ofte på hvordan en eventuell oppfølger ville ha sett ut, men det kommer vi aldri til å få vite, da 38 Studios gikk konkurs bare måneder etter spillets utgivelse. Heldigvis ville THQ Nordic puste nytt liv i spillet og gi det en ny sjanse, etter å ha overtatt rettighetene. Dessverre føles de tingene som gjorde spillet spesielt i sin tid en smule utdatert, og dets positive aspekter blekner nå ved siden av de mer moderne konkurrentene. Kort sagt er det ikke helt det triumferende comebacket som det undervurderte eventyret fortjener.

Hva som virkelig gjorde originalen god var kampsystemet og historien, og disse to elementene holder seg fortsatt bra i dag. Du følger fortellingen om "Den skjebneløse", som ble gjenopplivet takket være Sjelebrønnen, og som ikke husker noe fra sitt tidligere liv. Den skjebneløse kjemper seg gjennom Faeland, en av Amalur-kongerikets provinser, mens en stor konflikt raser i bakgrunnen, og forsøker å finne sannheten om sin fortid. Det er en fantastisk historien, satt i en forunderlig verden.

Et annet område der spillet virkelig utmerket seg var kampsystemet, som har stor allsidighet. Målet med hver kamp er å øke ditt skjebnenivå, hvilket gjør det mulig å utføre spektakulære kombinasjonsangrep. Systemet er mer engasjerende og dynamisk enn hva man for eksempel ser i The Elder Scrolls V: Skyrim. Kampsystemet holder seg fortsatt bra i dag, og byr på masser av underholdning takket være et bredt utvalg av våpen, fiender som er tilfredsstillende å beseire, og en god blanding av nærkamp og magiske angrep. Systemet har ikke blitt noe sløvere over årene, men det samme kan ikke sies om andre ting i spillet.

Det er en grunn til at Kingdom of Amalur begynner å vise alderdomstegn. Selv om det fortsatt er gøy å spille, så merker man dessverre en mangel på forbedringer, og det får spillet til å sitte litt fast i fortiden. Først grafikken: Teksturene og animasjonene virker ikke å være spesielt forbedret fra originalen. Da spillet opprinnelig kom så det fantastisk ut, men, og det piner meg å si det, det føles ikke som at man spiller et nytt eller oppdatert spill. Spillets brukerflate er også en smule klønete og kunne godt ha fått en overhaling - bare noen få quality of life-forbedringer ville ha gjort en stor forskjell. Soundtracket er på en annen side fortsatt glimrende, og er ikke preget av tidens tann.

Det er blitt lagt til en smule nytt til spillet, og de originale DLC-pakkene er inkludert, men det frustrerer meg litt at det først neste år kommer en helt ny utvidelse, for jeg skulle ønske den var inkludert fra starten av, så gamle spillere hadde fått noe nytt å sette tennene i med en gang. Bransjen har også utviklet seg mye siden det originalt ble sluppet. Spillene er blitt mer utførlig designet, og oppdragene i Kingdoms of Amalur virker derfor ikke helt så levende som før - de handler mest om å knerte et visst antall fiender for erfaringspoeng å bruke til å oppgradere karakteren. Det imponerte meg den gang, men vi har sett bedre siden. Spillet er fortsatt glimrende, men det har ikke fått den makeoveren det fortjener.

Dette er fortsatt et bra fantasy-rollespill. Hvis du gikk glipp av spillet i første omgang, og er fan av action-rollespill, så er det verdt å sjekke ut. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning har en god historie, masser av tilpasningsmuligheter og en interessant verden realisert med flott, men også litt utdatert grafikk. Kampsystemet er fortsatt fantastisk, selv om det til tider holdes litt tilbake av uhensiktsmessige kameravinkler. Fans av originalen bør nok ta en titt på gameplayet før de drar på eventyr igjen. Ja, det er masser av nostalgi, men alt føles også noe utdatert.