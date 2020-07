Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning lanseres i september

En litt for ivrig person på Microsoft Store var uheldig nok til å avsløre at THQ Nordic jobber med en remaster av Kingdoms of Amalur: Reckoning før planlagt, men det viser seg at oppussingen vil by på mer enn forventet.

Nå har THQ nemlig gitt oss den første filmatiske traileren fra Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, og kan i samme slengen fortelle at spillet faktisk vil få en utvidelse kalt Fatesworn en gang neste år. Før den tid kan vi uansett se frem til forbedret grafikk med en bildeoppløsning på 4K og alle utvidelsene samlet når remasteren lanseres senere enn Microsoft hevdet: den 8. september.