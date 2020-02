Kings Canyon er tilbake i Apex Legends

Her kommer en liten påminnelse om hva du skal finne på denne helgen. For da Respawn endelig kunne annonsere planene for Apex Legends Season 4 kunne de blant annet fortelle at Kings Canyon ville komme tilbake i en begrenset periode. Nå har tiden kommet.

Fra og med i kveld og frem til den 24. februar kan du nemlig velge mellom å spille Kings Canyon eller World's Edge, så ønsker du å vise utviklerne at det første kartet må komme tilbake permanent er det bare å innta dalen veldig ofte denne helgen. Her snakker vi også om den aller første utgaven, så ikke forvent store dinosaurskapninger og lignende. Dette er kartet som startet det hele.