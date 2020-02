Revenant og nye World's Edge vist frem i Apex Legends Season 4-gameplay

Frem til nå har Respawn i hovedsak fokusert på Revanant og nytt innhold når de har snakket om Apex Legends: Season 4: Assimilation mens de bare har snakket litt om hvilke endringer som vil skje i World's Edge-kartet. Nå har tiden kommet for å avsløre mer om sistnevnte også.

I dagens trailer får vi nemlig en hyggelig guidet tur som viser hvordan Hammond Robotics virkelig har gjort betraktelige endringer i World's Edge. Noe av det første du nok vil legge merke til når du suser ned mot bakken i starten er The Planet Harvester. Denne massive konstruksjonen har borret seg ned i bakken på jakt etter edle metaller. Her vil vi kunne kjempe på flere etasjer mens lavaen under ber oss være litt forsiktige med å rygge uten å se hvor vi går. Dette er ikke den eneste endringene tårnet har ført til heller.

Borringen har skapt store sprekker i bakken, noe som blant annet har delt Capitol City i to. Slik vil utviklerne virkelig sprite opp den meget populære delen av kartet ved at de to ulike delene er litt lettere å forsvare, samtidig som at man må bruke en zip-line, en skyskraper som hyggelig nok fungerer som en bro eller Pathfinder eller Octane sine Ultimates for å komme seg til andre siden.

Et annet nytt område introduserer også en hyggelig sak. Survey Camp er et lite POI i de snødekte områdene mellom Epicenter og Skyhook. For å friste oss litt mer til å oppsøke stedet finnes det såkalte Weapon Racks her. Disse er som navnet tilsier våpenstativ hvor det garantert finnes våpen. Dermed trenger du ikke å frykte å være tomhendt om du lander der.

Traileren gir oss også glimt av noen ferdigheter Revenant har, og han ser ikke akkurat mindre dødelig ut. Det gjør ikke den nye Sentinel-riflen heller, så her er det mye å glede seg til i morgen. Du kan lese mer detaljert om World's Edge endringene og se bilder som sammenligner her.