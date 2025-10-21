Kirby Air Riders får andre Nintendo Direct denne uken

HQ

Åpne opp, her kommer nok en Air Riders-direkte. Hvis du trodde at Nintendo etter den 45 minutter lange spillpresentasjonen var ferdig med å vise frem vår rosa favorittball og hans nyeste racereventyr, tok du helt feil.

Ikke bare har vi en ny Kirby Air Riders -direkte den 23. oktober kl. 14:00 BST/15:00 CEST, men denne er enda lengre enn den forrige. Den vil vare i 60 minutter, vise gameplay og tilby enda mer informasjon enn det vi har sett tidligere.

Nok en gang vil presentasjonen bli ledet av regissør Masahiro Sakurai, som garantert vil holde oss interessert gjennom hele Direct med sin unike sjarm.

Kirby Air Riders lanseres for Nintendo Switch 2 den 20. november.