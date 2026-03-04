Kirby Air Riders lydspor lagt til i Nintendo Music

HQ

Det var et noe uvanlig første år for Switch 2, som ble lansert sammen med Mario Kart World. Mindre enn seks måneder senere var det tid for et annet eksklusivt maskotracingspill, Kirby Air Riders, noe som betyr at Nintendo i hovedsak konkurrerer med seg selv.

Mens vi fortsatt venter på at musikken fra Mario Kart World skal bli lagt til i Nintendo Music -appen, er lydsporet fra Kirby Air Riders nå lagt til. Det er totalt 114 sanger fra det melodiøse racingspillet, inkludert Celestial Valley og Fantasy Meadows.

Hvis du vil vite mer om spillet og, fremfor alt, musikken, har Nintendo også lagt ut et intervju med skaperne. Her forklarer regissør Masahiro Sakurai hvorfor lydsporet spiller en så stor rolle i det som egentlig er et racingspill, og som alltid er det et interessant og 'tankevekkende' svar :

"For Kirby Air Riders var det første jeg ba om spesifikt en signaturmelodi. I racingspill har økter en tendens til å ta slutt raskt når spillerne gir alt, så jeg sa til dem at jeg absolutt ville ha en melodi som blir værende hos spillerne selv om de bare har kjørt banen én gang.

"I det siste har det vært en tendens til at spillmusikken går mot ambiente lyder og melodier som smelter sammen med bakgrunnslandskapet. Men jeg valgte en annen tilnærming med Kirby Air Riders, og prioriterte musikk som virkelig skiller seg ut. Dette bidrar også til at spillet skiller seg ut, og skaper en synergieffekt som gir en flott opplevelse."

Intervjuet er vel verdt å lese, så hvorfor ikke gjøre det mens du lytter til musikken fra Kirby Air Riders?