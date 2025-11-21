Kirby Air Riders oversvømmes av Chef Kawasaki-kreasjoner i små bikinier

HQ

Å gi folk egne verktøy til å skape ting i spill vil uunngåelig føre til at det skapes ulike former for seksuelt antydende innhold; dette er en naturlov like sterk som tyngdekraften selv. Man skulle derfor tro at Nintendo burde ha forutsett hva som ville skje med Kirby Air Riders... men nei.

Spillet gir deg muligheten til å lage dine egne figurer og selge dem via noe som heter Machine Market. Dette har vist seg å være populært, og domineres av ulike versjoner av Chef Kawasaki (laget med Warp Star) iført bittesmå bikinier. Ifølge Automaton er dette et populært japansk meme som har eksistert siden 2020, og nå har Nintendo lagt merke til det.

Derfor fjerner de nå alle disse fra Machine Market, mens prisene skyter i været ettersom mange tror at dette snart vil bli forbudt. Så langt er de imidlertid fortsatt der, og fansen lager forskjellige varianter, noe som gjør det vanskelig for Nintendo å holde dem unna.