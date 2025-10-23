Kirby Air Riders vil inneholde Top Ride-modus

HQ

En times lang presentasjon dedikert til Kirby Air Riders? Etter at vi hadde hele 45 minutter dedikert til spillet for noen uker siden? Selv Masahiro Sakurai selv virket noe forbløffet over tanken på at den andre giganten av en Nintendo Direct skulle fokusere på det ganske nært forestående Switch 2 -spillet, da den berømte japanske utvikleren spøkte om premisset for å starte showet. Men så fulgte han opp med å avsløre at det var nødvendig å levere en så omfattende dekning for å sikre at fansen virkelig vet hva de kan forvente av dette prosjektet.

Derfor begynte Sakurai sin presentasjon med å svare på et spørsmål mange fans hadde, nemlig at Kirby Air Riders vil støtte Top Ride -modusen, som fansen har etterspurt. Den mindre og mer fartsfylte modusen vil være tilgjengelig, med et mangfold av muligheter som kan utnyttes.

Du kan tilpasse hvilke CPU-racere du møter, hvor vanskelige de er å kjøre mot, hvilke "kjøretøy" de konkurrerer med, og deretter velge forskjellige baner og velge det perfekte antall runder også. Deretter kan du kjøre i raske runder der du kan velge gjenstander for å skape kaos og forstyrre den etablerte rekkefølgen, og enda bedre, du kan til og med ta alt dette online for å konkurrere med venner over Internett.

Det ble også avslørt at selv om Top Ride -modusen spilles fra et ovenfra og ned-perspektiv som forventet, støtter spillet en Diorama -modus, der perspektivet skifter til en nesten isometrisk vinkel for å riste opp ting ytterligere.

Det er unødvendig å si at Kirby Air Riders ser ut til å ha mye å by på, og mer blir avslørt mens vi snakker i Direct, som fortsatt har 45 minutter (jepp, 45 minutter!) igjen av spilletiden.