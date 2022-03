Kirby and the Forgotten Land forteller alt du må vite i ny trailer

HQ

Da vi fikk den forrige traileren fra Kirby and the Forgotten Land i januar ble såpass mye fokus på at den vesle tassen forsøkte å svelge en bil at mange nærmest glemte resten av spillet. Dagens trailer viser enda mer bilsvelging, men hovedpoenget med den er å ramse opp nærmest alt spillet vil by på.

For i kjent stil har Nintendo gitt oss en såkalt "Overview"-trailer for Kirby and the Forgotten Land, så her fremheves det virkelig hvor inspirert spillet er av Super Mario Odyssey ved å i stor grad handle om å bruke gjenstander sine egenskaper til å løse oppgaver. Kreativiteten og sjarmen virker i alle fall å være på topp, så det skal bli gøy å se om Kirby and the Forgotten Land tar serien til nye høyder den 25. mars.