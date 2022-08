HQ

Han er rosa, rund, og inhalerer alt som kan ligne på mat i nærheten. Nei, det er ikke meg under julemiddagen det er snakk om, men Nintendos lille yndling Kirby! Han rullet inn på Nintendo Switch den 17 august med Kirby's Dream Buffet i kjølvannet av Kirby's Dream Lands.

Drømmebuffeten kan i første omgang minne litt om spillsuksessen Fall Guys. Man konkurrerer med et utvalg andre spillere på mange små baner med et begrenset mål. I dette tilfellet er det ett overhengende mål, å spise flest bær, og flere måter å oppnå denne fråtsingen på. Spillet byr på tre retter: Et kappløp fra start til slutt er hovedretten, etterpå følger en "remise en bouche" med et minispill, og til slutt som dessert venter et battle royale.

Kappløpet er ganske rett frem (unnskyld ordspillet) - mens banene er alt annet enn. Med et greit utvalg forskjellige brett med flere snarveier og delinger i veien er det en grei mengde variasjon. I minispillene er det enkelt og greit bare å forsøke å spise så mange bær som mulig på en kort tidsperiode. Her kan det være at du må knuse blokker eller unngå hindringer underveis. Battle Royale er ikke utgaven man har blitt vant med i senere tid. Modusen minner kanskje mer om coin battle fra Super Smash Bros. - samle bær mens du bruker krefter plukket opp fra bakken for å gjøre livet surt for motstanderne dine. Hvis du attpåtil klarer å kaste noen utenfor brettet vil de miste noen bær, det kan være nok til å sikre førsteplassen!

Dette er en annonse:

Alle modusene kan spilles enten separat, eller som en "settmeny". I Gourmet Grand Prix spiller man gjennom alle tre modusene på rad, og bær spist underveis blir overført mellom rundene. Det er denne modusen jeg regner med de aller fleste kommer til å spille, da de enkelte banene ellers er svært korte. Man får også en liten bonus ved å spille Gourmet Grand Prix i form av ekstra poeng (som brukes for å øke Gourmet-nivået sitt, mer om det senere). En liten ulempe er at jo flere bær du har spist, jo større blir du og det er enklere å dytte andre spillere av brettet. En snøballeffekt, om du vil. Bare med en gosselig liten koseklump istedenfor snø.

Det bra: Spillet ser aldeles nydelig ut. Maten ser såpass bra ut at man nesten angrer om man tar en runde mens man er sulten. Det er søtt som bare pokkern også! Etter hvert som man spiller går man opp i Gourmet-nivå. Hvert nivå låser opp en ny belønning som er enten et kostyme eller ny farge til Kirby, ny bakgrunnsmusikk til brettene, eller en godbit til å dekorere den gedigne kaken på hub-brettet. Med totalt 135 nivåer har HAL Laboratory lagt enormt mye å låse opp til et såpass "enkelt" spill å være.

Spillet er også svært enkelt å plukke opp! Kirby styres med analogstikka samt A for å hoppe og triggerne for å aktivere kreftene man plukker opp. Grunnlaget er dermed lagt for et kjekt og greit partyspill som kan fyres opp på en fest uavhengig av om det er av typen barnebursdag, vors, eller nach.

Dette er en annonse:

Fra hub-brettet kan man sette i gang spillet, gå gjennom de eventuelle belønningene man kan låse opp samt endre utseendet på Kirby, og øve seg på et gedigent test-brett. Dette brettet gir deg muligheten til å prøve ut alle de forskjellige kreftene Kirby kan plukke opp. Det inneholder også et stort utvalg av alle hindringene man kan møte på i løpet av spillet. En slik treningsmodus er ikke enormt vanlig å se, og jeg vil gi spillet skryt for å inkludere det!

Det mindre bra: Hvis det er tenkt som et partyspill, hvorfor er antall spillere da begrenset lokalt? Opp til fire stykker kan spille sammen, ja. Men det er med aberet at man spiller over nettet (og har Nintendo Online), eller at alle har med seg sin egen Nintendo Switch og eier spillet. Kun to stykker kan spille sammen på en og samme TV og jeg fatter virkelig ikke denne begrensningen. En online-modus er selvfølgelig kjekt å ha, men det er ikke måten jeg umiddelbart ser for meg å spille denne typen spill på.

Dessverre er spillet også noget... grunt. Jeg spilte omtrent 30-45 minutter alene før alt som gjensto var å låse opp ytterligere nivåer for å skaffe flere kostymer og farger. Igjen, jeg synes det er flott at nivå-systemet er med. Slikt øker jo gjenspillbarheten betraktelig! Men det passer best som en bonus når hovedspillet er solid. Det føles derfor som at Kirby's Dream Buffet faller mellom to stoler. At spillet er såpass enkelt å plukke opp er fantastisk om fokuset er et partyspill. Når det kun går ann å spille to av gangen lokalt forsvinner "party"-biten. Denne enkelheten som gjenstår gjør dermed at det er lite ellers å gjøre når man først har sett hva spillet har å by på.

Prisen er dermed en trøst. Omtrent 150 norske kronasjer må du punge ut med for å sikre deg Kirby's Dream Buffet. Det er i smertegrensa for å plukke opp noe for å se om det fenger. Det spillet kan tilby er smakfullt og flott dandert, uten tvil, men jeg skulle ønske meg litt flere retter på menyen.