Kirby Air Riders har sin egen Nintendo Direct i morgen, 19. august

Kirby Air Riders vil være det neste eksklusive Nintendo Switch 2-spillet som vil motta tonnevis av informasjon under sin egen dedikerte Nintendo Direct. Og det vil være i morgen, på Kirby Air Riders Direct, ledet av Masahiro Sakurai selv, på en 45-minutters presentasjon. Den vil bli sendt klokken 15.

Presentasjonen vil bare snakke om spillet, en oppfølger til Kirby Air Ride, et spill fra 2003 regissert av Sakurai (skaperen av Kirby, men også Super Smash Bros.) som ble lansert på GameCube ... til blandede anmeldelser. Det har siden stort sett blitt glemt, så det blir spennende å se hva som har Kirby Air Riders for å få oss til å føle oss begeistret for denne tittelen.

Det ser ut til at spillet, som er planlagt for i år, faktisk slippes snart og ikke blir forsinket, som noen fans fryktet, og Nintendo er klar til å snakke om det, og åpner til og med sin egen dedikerte konto på sosiale medier.