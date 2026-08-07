Kit Connor, kjent fra «Elden Ring» og «Warfare», skal spille Cyclops i MCU

Kit Connor, stjernen fra Netflix-serien «Heartstopper», A24-filmen «Warfare» og Alex Garlands kommende filmatisering av «Elden Ring», skal spille lederen av MCU-gruppen « X-Men, da han skal ta rollen som Scott Summers, også kjent som Cyclops.

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Denne nyheten kommer fra Deadline, og selv om det ennå ikke er bekreftet av Disney eller Marvel at Connor skal spille rollen, sier kilder som har snakket med nettstedet at det i forrige uke ble avgjort at han skal være MCU-versjonen av Cyclops. Akkurat som da Samara Weaving fikk rollen som Emma Frost etter at flere kandidater hadde blitt vurdert, anså Marvel og Kevin Feige Connors som den som skilte seg ut i auditionen for rollen som Summers.

Vi samler sakte men sikkert teamet vårt til Jake Schreiers versjon av « X-Men, ettersom vi nå har sikret oss Cyclops, Emma Frost og Jean Gray (beklager hvis du ikke har sett «Spider-Man» ennå). Det er fortsatt mange roller igjen å besette, men det ser ut til at MCU gjør seg klar til å fokusere på et nytt stort team, så snart Avengers’ store oppgjør med Doom er overstått.