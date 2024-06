KitKat inngår samarbeid med Esports World Cup

HQ

Esports World Cup starter om et par uker, og samler en rekke esportsorganisasjoner og spillere for å konkurrere i over 20 titler om en del av en megapremiepott som totalt utgjør over 60 millioner dollar.

Med det arrangementet som starter 3. juli og løper godt inn i august, har EWC nettopp bekreftet at det samarbeider med KitKat for å oppmuntre spillere til å ta en pause mens de ser på, eller kanskje til og med deltar på, den store begivenheten.

"Dette partnerskapet gjør det mulig for oss å komme i kontakt med den neste generasjonen av spillentusiaster og tilby dem pausene de trenger både i spillet og i livet", sier Robert Helou, administrerende direktør i Nestlé KSA. "Vi tror vi vil nå dypt inn hos spillerne ved å integrere vår "Ta en pause"-filosofi i esportverdenen. Dette samarbeidet understreker hvor viktig det er å ta pauser og prioritere mental velvære, spesielt i det stressende miljøet som konkurransespill er."

Vi vil også se dette partnerskapet i praksis når taktiske pauser brukes under EWC, som vil bli innrammet som Having a Break.