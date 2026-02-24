Kjøp Resident Evil Requiem på Epic Games Store pg få et Grace Ashcroft-skin i Fortnite

HQ

Resident Evil og Fortnite er ganske kjent med hverandre, ettersom Capcom og Epic Games har jobbet sammen tidligere for å bringe mange av seriens mest populære helter til Battle Royale som kosmetiske alternativer. For dette formål har vi allerede sett Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine og Chris Redfield ankomme i det populære flerspillerspillet, og snart vil den siste Resident Evil-hovedpersonen også bli med i denne gjengen.

Det er bekreftet at de som får tak i en kopi av Resident Evil Requiem via Epic Games Store også vil få en "gave" -gjenstand i form av et Grace Ashcroft-antrekk som skal brukes i Fortnite. Vi har blitt vist hvordan dette ser ut, med det som dreier seg om Grace vi ser i begynnelsen av Requiem, som passer med hennes brune skinnjakke og skifer hettegenser, som det også kan sees i spillets nøkkelkunst.

Dette får deg til å lure på om Graces ankomst til Fortnite og den forestående lanseringen av Requiem vil føre til at de andre Resident Evil-heltene snart kommer tilbake til Fortnites butikk i spillet. Kanskje det er på tide for Leon å få et nytt kosmetisk alternativ i Battle Royale også for å gjenspeile hans nye utseende i Requiem ...