Klassisk Animal Crossing -musikk har kommet på Switch Online i dag

I dag feirer Nintendo 25-årsjubileet til Animal Crossing -serien. Det første spillet ble faktisk aldri utgitt utenfor Japan og kom først til Nintendo 64 i 2001; det var ikke før i 2004 at den oppdaterte GameCube-versjonen ble lansert i Europa.

Vi har allerede rapportert at de som eier Animal Crossing: New Horizons i dag har fått en bonusartikkel i posten fra Nintendo i form av et stort dekorativt blad (spillets logo), samt illustrasjonen som ble laget for å feire 25-årsjubileet. Men Nintendo hadde faktisk mer på lager, og har også sluppet GameCube-versjonens lydspor via Nintendo Music.

Det er totalt 42 spor med en total spilletid på én time og 24 minutter. Hvis du vil lytte og har et Switch Online-abonnement, er det bare å starte appen og komme i gang.