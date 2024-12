Klassisk Call of Duty-tittel satt til å treffe Xbox Game Pass i mai

HQ

For litt over en uke siden delte vi overbevisende bevis i et innlegg om at Call of Duty forberedte seg på å debutere på Game Pass. Etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard surret fansen om fremtiden til den legendariske franchisen. Mens Call of Duty vil forbli multiplattform, har Xbox allerede begynt å legge til noen av seriens største titler til Game Pass. Foreløpig er Black Ops 6 det eneste spillet som er tilgjengelig, og lanseres samme dag som det ble utgitt. Men nylig har flere klassiske Call of Duty-spill dukket opp i Microsoft Store, noe som har utløst spekulasjoner om at flere kan være på vei.

Ifølge innsideren eXtas1s vil Call of Duty: World at War (det femte hovedspillet i serien) komme på Game Pass i mai. På spørsmål om andre Call of Duty-spill som snart kommer, bekreftet eXtas1s at bare World at War ville være tilgjengelig i mai, men ertet at et annet spill kunne bli med i Game Pass i mars - selv om hvilket fortsatt er et mysterium.

I tillegg til World at War, her er noen andre Call of Duty-titler som nylig har dukket opp i Microsoft Store og som kanskje snart kommer til Game Pass: Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III.

Er du spent på at disse klassiske Call of Duty-spillene skal treffe Game Pass? Hvilken gleder du deg mest til å dykke inn i først?