Klay Thompson får stående applaus i San Francisco til tross for at han spiller for motsatt lag

HQ Klay Thompson er en legende for Golden State Warriors. Thompson, som regnes som en av tidenes beste trepoengsscorere, har spilt for det kaliforniske laget siden 2011, og har vunnet fire titler, i tillegg til å bli kåret til all-star fem ganger. I 2024 bestemte han seg imidlertid for å dra til Dallas Mavericks. I går kveld reiste hans nye lag Dallas Mavericks til San Franciscos Chase Center for en NBA-kamp mot hans tidligere lag. Det var første gang Klay Thompson spilte på banen i Bay's som gjest og som rival til tilskuerne som har heiet på ham i 13 år. Men Warriors tok imot sin tidligere stjerne med alle heder og ære. Før kampen ble det spilt av en to minutter lang video med høydepunktene fra Thompsons 13 år i Warriors, og han fikk stående applaus av hele publikum da han ble gjenforent med sine tidligere kolleger. Det inkluderte Stephen Curry, den andre stjernen i Golden State Warriors. Tidligere Splash Brothers, nå rivaler, som ble sett smilende til hverandres treere, som om de ikke spilte for motstanderlaget. Golden State Warriors er fortsatt Østens beste lag og vant 120-117 over Mavericks Det er ikke uvanlig at man heier på sine kjære spillere selv om de spiller på motsatt side av banen i NBA: LeBron James og for det meste sønnen hans, Bronny James, fikk også applaus i Cleveland. Og hva med kampen? Det var en fest for alle tilskuere, men det var Curry som ble kampens MVP, etter å ha scoret 37 poeng, mot 22 poeng scoret av Thompson. Kampen endte med en seier for lokalbefolkningen: Golden State Warriors 120 - 117 Dallas Mavericks. Selv uten Thompson er Warriors fortsatt det beste laget i East Conference. Golden State Warriors