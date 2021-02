Du ser på Annonser

Det er onsdag og på tide med en ny runde GR Live. I dagens livestream hopper vi tilbake inn i Apex Legends for å sjekke ut den nye sesongen som ble lansert i går kveld. Dóri skal teste ut den nye og eksplosive legenden Fuse for å se hva han har å by på.

Som vanlig kan du se streamen på vår GR Live-side fra klokken 16. Vi streamer også på Facebook, YouTube og Twitch.