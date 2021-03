Du ser på Annonser

Vi er tilbake med nok en GR Live-sending, og i dagens livestream skal vi sjekke ut det nye Bravely Default II. Dette er et spennende JRPG-eventyr med et unikt kampsystem, flott grafikkstil og et meget bra soundtrack, så vi anbefaler å komme innom når Rebeca sjekker ut spillet senere i dag.

Som vanlig kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang, for to timer med live-gameplay. I mellomtiden kan du jo sjekke ut Ingars anmeldelse.