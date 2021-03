Klokken 16 på GR Live: It Takes Two

Du ser på Annonser

Vi konkluderer nok en uke her på Gamereactor ved å streame hva som faktisk er det spillet med de mest positive anmeldelsene hittil i år på Metacritic. Vi snakker selvsagt om It Takes Two, et co-op-fokusert eventyr av Josef Fares. Spillet byr på engasjerende puzzles du og din samarbeidspartner må løse sammen og ekstremt variert gameplay.

For å se oss spille de første to timene av spillet, surf innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. I mellomtiden kan du jo sjekke ut anmeldelsen vår her.