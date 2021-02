Klokken 16 på GR Live: Little Nightmares 2

Du ser på Annonser

I dagens livestream planlegger vi å feire lanseringen av det etterlengtede Little Nightmares 2 ved å spille igjennom spillets to første timer. Eirik anmeldte spillet tidligere denne uka og synes det var en forbedring fra forgjengeren på mange måter, ved at det bygger videre på de beste delene av originalen samtidig som det luker ut feilene. Det har mer varierte områder og puzzles som er forbedret med tilføyelsen av en andre karakter.

For å se Dóri kjempe for å overleve i det forstyrrende marerittspillet, kom innom vår GR Live-side fra klokken 16 når streamen starter.