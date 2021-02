Du ser på Annonser

Tarsier Studios ble et ganske hyggelig nytt bekjentskap for undertegnede da utviklerstudioet ga oss Little Nightmares i 2017. Til tross for noen små feilskjær er originalen nemlig et bra spill, og jeg så helt klart at dette kunne bli noe meget spennende i en oppfølger. Nesten fire år senere kan jeg med glede si at bekjentskapet nå har blitt til et vennskap hvor jeg gleder meg til å se Tarsier igjen etter at Little Nightmares 2 sin rulletekst har gått over skjermen.

For svenskene har uten tvil lært av feilene sine, samtidig som de har finpusset det originalen allerede gjør bra. Et eksempel på sistnevnte er hvordan grafikken, designet, lyden og musikken på imponerende vis tar atmosfæren eller stemningen til et førsteklasses nivå. Dette universet holder meg i sin hule hånd fra første til siste sekund med sin mystikk og store rom for egentolkning av historien. Uansett om vesle Mono og Six løper gjennom den mørke skogen, den nedslitte skolen, det gåsehudfremkallende sykehuset eller hva det måtte være er hver minste detalj så til de grader gjennomført. Man føler stadig at noe fælt har skjedd i denne verdenen og at denne ondskapen fortsatt er til stede. Hva er det egentlig som foregår, og hvorfor oppfører folk seg så merkelig? Heldigvis gjør universbyggingen, variasjonen hvert kapittel tilfører, interessant hjernetrim og nysgjerrighetspirrende samleobjekter sitt for at fascinasjonen og nysgjerrigheten på glimrende vis balanseres med uroen.

Gameplay er tross alt viktig selv om presentasjonen sitter som et skudd, så det er hyggelig å se at Little Nightmares 2 tar store steg her også. At Six, hovedpersonen fra originalen, er følgesvennen din i mesteparten av spillet skal ta på seg en del av æren for dette. Ved å ha en smart partner ved sin side som vanligvis oppfører seg som ønsket åpnes døren for en rekke nye puzzle-mekanikker. Vi snakker ikke om noe banebrytende her, men å spinne et hjul for å flytte en plattform som Six står på, ha hjelp til å bære gjenstander, aktivere spaker og lignende tilfører både mer dybde og variasjon.

Ikke at det er den eneste måten puzzles har blitt forbedret på. Nå skal jeg ikke røpe noe som helst her, men denne gangen får hjernen brynet seg på en rekke ulike måter. Både sunn fornuft, logikk, fysikk, fantasi og utforskningslysten får utfolde seg gang på gang. Å snike deg forbi tidenes verste lærer ved å skjule deg bak elever bakerst i klasserommet hver gang hun snur seg, bruke kasser og kofferter til å komme høyere, kaste gjenstander på knapper høyt oppe og hoppe ut av en heis i fart er de mest grunnleggende tingene du får gjøre, mens det er hvordan disse kombineres og blandes inn med en rekke særegne og ekstremt kule gåter som gjør sitt for at timene flyr her. Det er sannelig ikke ofte man må bruke røntgen, et krematorium, teleporterende TVer eller skifte over til en av de ulike hodeplaggene man kan finne som samleobjekter for å løse gåter i spill, så i stedet for å røpe noe særlig om dem nøyer jeg meg med å si at puzzle-aspektet av Little Nightmares 2 lett setter standarden for slike spill.

Utviklernes kreativitet på dette området fremheves enda mer ved at Trophy- og Achievements-listene i seg selv tilfører ekstra gåter siden få av dem avslører akkurat hva du må gjøre. Du har for eksempel: "Popcorn - Movie night on the ward - all taken care of!" Hva i alle dager mener de med dette? Vel, om du legger merke til hva som finnes rundt deg og hvordan de for eksempel kan kombineres finner du ofte svar. Flere av disse bringer også en dose humor til spillet med spesielle situasjoner og belønninger for å prøve ut ulike ting som skaper artige eller vakre situasjoner, så dette er en glimrende tanke fra Tarsier sin side.

Det som derimot ikke er like bra gjennomført er implementeringen av slåssing. Eller, å kalle det slåssing er en liten overdrivelse. Noen ganger vil du kunne bruke en hammer eller øks for å drepe eller ødelegge noe. En grei idé siden det tilfører litt variasjon, men fy som det kan irritere til tider. Siden Mono er en såpass liten tass tar det tid å gjennomføre hvert slag, så for å gjøre det litt lettere vil alle fiender stoppe opp i et halvt sekund når de er på en avstand som er akkurat langt unna nok til at slaget ditt ikke når frem før de slenger seg mot deg for å drepe med en gang. Derfor må du ta et skritt eller to mot dem og slå før det er for sent. Helt greit på papiret, men flere ganger i spillet gjør kameraet og omgivelsene sitt for å øke vanskelighetsgraden. Akkurat som i originalen er det til tider litt vanskelig å tolke dybden i bildet, så undertegnede døde mer enn en håndfull ganger i samme område siden jeg bommet på en fiende som var nærmere eller lenger unna kameraet enn meg. Dette gjelder også et par hopp i spillet. Ikke moro, men det blir ikke et like stort problem etter hvert som man lærer seg timingen og å tolke dybden litt bedre.

Noe man derimot ikke kan lære seg er at enkelte sekvenser hvor man jages av noe eller må gjøre noe spesielt for å lykkes rett og slett har "prøve- og feile-metoden". Å klatre opp en bokhylle som plutselig faller over og knuser deg, bli drept av en felle siden du prøvde å unngå den på en annen måte enn spillet håpet eller å bli tatt av en fiende som plutselig våkner til live fra skyggene er for all del overraskende og litt kult, men samtidig er det kjedelig å måtte gjøre de samme delene om igjen.

Jeg gleder meg uansett veldig til det som i mine øyne er en åpenbar utvidelse kommer. Tarsier leverer nemlig det jeg allerede nå kan si er et av tiårets mest atmosfæriske og stemningsfylte spill med Little Nightmares 2. Med en enestående visuell stil, glimrende lyddesign og fremragende musikk er det lett å forsvinne dypt inn i dette universet. Når vi i tillegg får servert gåter som både underholder og utfordrer med variasjon og kompleksitet er dette en opplevelse jeg ikke vil glemme på en god stund. Derfor er det synd at jeg ikke vil glemme noen av skavankene heller. I tillegg til at noen få gåter blir altfor grunnleggende og nærmest er walking simulator-aktige fører det nye kampsystemet til mer frustrasjon enn glede. At det fortsatt er vanskelig å bedømme dybden i bildet til tider kan ta på seg litt av skylden for dette, men at alle utenom én kampsekvens løses på samme måte ødelegger også litt. Jeg kommer heller ikke helt over hvor skuffende det er at enkelte sekvenser nærmest er skapt for å drepe første gang, så selv om jeg virkelig digger spillet er det uten tvil noen ting som vil få noen til å rive seg i håret. Alt i alt er dette ting jeg lett kan leve med, for Little Nightmares 2 puster nå elskede spill som Limbo, Inside, Braid og Silent Hill så mye i nakken at det ikke forundrer meg om Tarsier blir nevnt i samme åndedrag som Playdead, Team Silent, Supergiant og gjengen veldig snart.