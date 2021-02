Du ser på Annonser

Vi runder av uka med nok en GR Live-sending, og i dag sjekker vi ut Iron Gates populære overlevelsesspill Valheim, som nå er i Early Access. Vi drar på et episk vikingeventyr og skal kjempe mot fryktinngytende skapninger, seile i vikingskip og crafte unike ting mens vi utforsker spillets massive verden som genererer seg mens du spiller.

For å få med deg streamen, surf innom vår GR Live-side fra klokken 16 for to timer med viking-action.