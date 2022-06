Knives Out 2 heter Glass Onion

HQ

Forrige gang vi hørte noe nevneverdig om oppfølgeren til Knives Out var i januar da Variety hevdet at filmen kommer til kinoer og Netflix en gang i høst, noe som nå virker enda mer troverdig.

Rian Johnson, filmens regissør, avslører at oppfølgeren til Knives Out heter Glass Onion: A Knives Out Mystery. Samtidig avslører han at planen er å følge i Agatha Christie sine fotspor ved at denne filmen skal ha en helt annen tone og sjanger, så det skal bli veldig spennende å se hva vi har i vente.