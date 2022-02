Knockout City blir gratis og EA forlater spillet

HQ

Velan Studios' Knockout City fikk en meget god start etter lanseringen forrige mai, men som forventet har spillet forsvunnet fra mange sin radar etter hvert. Dette er nok en av grunnene til dagens annonsering.

Utviklerne annonserer at Knockout City går over til å bli free-to-play når sesong seks starter den 1. juni. Derfor passer det godt at vi før den tid får en femte sesong som kalles Greatest Hits den 1. mars. Siden fokuset i hovedsak rettes mot sjette sesong og skiftet over til gratisformatet vil ikke denne by på et nytt Brawl Pass, en ny bane eller lignende, men i stedet bringe tilbake Basketbrawl, Chain Reaction, Superpowers! og en rekke andre ting i tillegg til et par nye kosmetiske ting og en spesiell event for å feire bursdagen. Du kan se litt av dette og hint til noe av det spesielle i traileren nederst.

De som allerede har betalt for spillet vil belønnes med legendarisk kosmetisk, XP-booster og 2,000 Holobux som takk for støtten og moroa.

Samtidig er det greit å nevne at Velan Studios sier adjø til EA som utgiver når Knockout City blir F2P. Slik håper de å kunne lytte og reagere bedre på alle tilbakemeldingene fra enda flere spillere, så forhåpentligvis er dette bare bra.