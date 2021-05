Knockout City er fra nå av gratis til man når Rank 25

De talentfulle utviklerne hos Velan Studios har gjort et godt stykke arbeid med multiplayerspillet Knockout City, utgitt av EA. Som mange andre spillsider ga vi det også...

Vi skal spille Knockout City i dagens livestream

den 22 mai 2021 klokken 14:21 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi har ikke tatt helg helt enda og gjør oss klare for å streame et av våre mest etterlengtede titler nå i mai. Knockout City er et kompetitivt online kanonballspill fra...