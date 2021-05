Knockout City passerer to millioner spillere

Du ser på Annonser

De talentfulle utviklerne hos Velan Studios har gjort et godt stykke arbeid med multiplayerspillet Knockout City, utgitt av EA. Som mange andre spillsider ga vi det også en meget positiv anmeldelse, og det virker også som at gamerne der ute har vært nysgjerrige på det intense kanonball-spillet.

På spillets offisielle Twitter-konto fremgår det nå at Knockout City allerede har hatt mer enn to millioner spillere siden lanseirngen på fredag.

Dette er meget imponerende for et litt mindre spill, og det har skjedd blant annet takket være det faktum at spillet er gratis å spille frem til den 30. mai, og at det også er tilgjengelig uten ekstra kostnad for EA Play-medlemmer (Xbox Game Pass også).