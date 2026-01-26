Koei Tecmo forsinker Dynasty Warriors 3 Remaster på ubestemt tid

Den etterlengtede Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered ble kunngjort i fjor, og skulle lanseres på PC, PS5 og Nintendo Switch 1 & 2 allerede i mars 2026, men i dag våknet fansen opp til nyheten om forsinkelsen.

I Koei Tecmos kvartalsrapport kom kunngjøringen via et åpent brev fra spillets produsent, Tomohiko Sho, som skriver :

"Utgivelsen av Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered er utsatt fra den tidligere annonserte 19. mars 2026.

Som den første remasteren av Dynasty Warriors-serien, for å tilfredsstille fansen vår fullt ut, har vi tatt beslutningen om å forbedre kvaliteten på spillet ytterligere. Den nye utgivelsesdatoen vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

Vi setter pris på deres tålmodighet mens vi bruker litt mer tid før spillet lanseres".

Som du kan se, er ingen ny dato satt i stein, men forsinkelsen ser ut til å ha blitt møtt med forståelse fra fansen, som rett og slett forventer et bedre, mer polert produkt ved lansering. Det kan også spekuleres i at forsinkelsen kan ha sammenheng med utgivelsen av Dynasty Warriors Origins: Visions of Four Heroes for bare et par dager siden, ettersom den tittelen, sammen med den nå forsinkede remasteren av PS2- og Xbox-klassikeren fra 2001, markerer den store tilbakekomsten av den langvarige serien siden Dynasty Warriors 9: Empires i 2022, eller Samurai Warriors 5 i 2021 hvis vi snakker om musou-spill generelt av Koei Tecmo/Omega Force som ikke involverer crossovers med andre franchiser eller lisenser.

Ser du frem til den moderne versjonen av Dynasty Warriors 3?