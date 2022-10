Nylig avslørte Team Ninja en ny PlayStation-eksklusiv kalt Rise of the Ronin som skal slippes i 2024 og vil by på mer utfordrende action fra teamet bak Nioh.

Du kan se traileren nedenfor, og alt tyder på at utgiver Koei Tecmo forventer at spillet blir en stor suksess. Det er konsolleksklusivt til PlayStation, og kommer også til PC, men via deres finansrapport fremgår det at de forventer at spillet selger minst fem millioner eksemplarer.

Det er ganske ambisiøst, men slett ikke umulig.