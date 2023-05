Kojima lager ikke Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

HQ

Da Konami endelig offisielt annonserte MGS3-remaken kalt Metal Gear Solid Δ: Snake Eater nevnte de ikke noe om hvem som lager spillet, så dagens kunngjøring bør ikke komme som et sjokk.

I en prat med IGN bekrefter en talsperson for Konami at Hideo Kojima, skaperen av Metal Gear-serien, ikke på noen som helst måte er innvolvert i utviklingen av Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Dette er også tilfellet for konseptartisten Yoji Shinkawa. Selskapet bemerker likevel at utviklerstudioet Virtuos får hjelp fra flere personer som faktisk har laget Metal Gear Solid-spill før, men de nevner ingen med navn. Tiden vil vise om dette er en bra eller dårlig ting. Den gode nyheten er i alle fall at de gamle skuespillerne fortsatt skal gi sine stemmer til remaken.